Сёмин назвал причину поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» (2:4) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было много старания и ошибок с нашей стороны. Особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Мы давали соперникам создавать моменты. У нас также были шансы, могли поменять счёт в свою сторону, но таков футбол: кто больше ошибается — тот проигрывает. Отмечу, что не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь работают индивидуальные действия футболистов, а не расстановка. Мы были хуже соперников в командных действиях. «Крылья Советов» играли лучше в пас. Ряд наших игроков вышли на поле, при этом они давно не участвовали в официальных матчах. Кондиций им не хватило», — цитирует Сёмина клубная пресс-служба.

Ранее «Крылья Советов» победили «Ростов» в матче РПЛ с шестью голами.