«Крылья Советов» победили «Ростов» в матче РПЛ с шестью голами

Самарские «Крылья Советов» обыграли на своём поле «Ростов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 4:2.

В составе жёлто-синих забивали Николай Комличенко и Данил Глебов на 23-й и 69-й минутах. Хозяева ответили голами Силвие Бегича (50'), Максима Глушенкова (58') и Владислава Сарвели (90 + 1'). Кроме того, свои ворота поразил защитник «Ростова» Баштуш (44').

Таким образом, «Крылья» набрали десять очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ростов» (6) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Ростов» оригинальным образом определили, кто начнёт матч с центра поля.