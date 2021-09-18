«Крылья Советов» и «Ростов» оригинальным образом определили, кто начнёт матч с центра поля

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Футболисты самарских «Крыльев Советов» и «Ростова» определили, кому принадлежит право развести мяч с центра поля в матче восьмого тура Российской премьер-лиги, с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».
«Крылья Советов» и «Ростов» оригинальным образом определили, кто начнёт матч с центра поля
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте РПЛ.

В противостоянии капитанов победил Александр Солдатенков из «Крыльев», из-за чего именно его команда получила право получить мяч с первых минут.

Ранее защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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