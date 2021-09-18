«Крылья Советов» и «Ростов» оригинальным образом определили, кто начнёт матч с центра поля
- @fckssamara
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте РПЛ.
В противостоянии капитанов победил Александр Солдатенков из «Крыльев», из-за чего именно его команда получила право получить мяч с первых минут.
Ранее защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
🤜 ✌ ✋#ТинькоффРПЛ#КрыльяСоветовРостовpic.twitter.com/YXMSxxeJqW— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 18, 2021