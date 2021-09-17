Осипенко об отмене лимита: конкуренция с иностранцами — это же лучше

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко поделился мнением об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас все обсуждают отмену лимита. Честно, сильно не вникал в этот вопрос. Я буду продолжать играть в футбол. Но конкуренция с иностранцами — это же лучше. Я за неё. Не знаю, кому и где много платят. Упадут зарплаты — значит, так будет правильно», — цитирует Осипенко «РБ-Спорт».

Он также объяснил, что неудачи на международной арене происходят из-за разных скоростей. Осипенко назвал это проблемой.

Ранее Максим Осипенко сравнил Юрия Сёмина и Валерия Карпина в тренировочном плане.