Осипенко назвал различия между тренировками Сёмина и Карпина

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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко сравнил Юрия Сёмина и Валерия Карпина в тренировочном плане.
Осипенко назвал различия между тренировками Сёмина и Карпина
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«У каждого тренера что-то отличается. У Сёмина отличается всё. Разные теории, упражнения. Может быть, у Сёмина больше работы с мячом, а у Карпина больше теории», — цитирует Осипенко «РБ-Спорт».

Но при этом футболист отметил, что оба тренера серьёзно относятся к тренировочному процессу, там нет места шуткам.

Юрий Сёмин заменил Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Карпин возглавил сборную России по футболу.

Ранее Сандро Шварц заявил, что в сборной России Захарян — игрок Карпина.

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