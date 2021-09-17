Шварц заявил, что в сборной России Захарян — игрок Карпина
- РИА Новости
«Мне не хотелось бы оценивать игру Захаряна против Хорватии и Мальты, потому что в сборной он игрок Карпина», — цитирует Шварца Sports.ru.
Он также добавил, что следил за Валерием Карпиным в «Ростове».
Арсен Захарян принял участие в сентябрьских матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Ранее Александр Мостовой заявил, что Захаряну будет трудно рассчитывать на место в основном составе «Барселоны».