Шварц заявил, что в сборной России Захарян — игрок Карпина

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил выступление полузащитника Арсена Захаряна в сборной России.
Шварц заявил, что в сборной России Захарян — игрок Карпина
  • РИА Новости

«Мне не хотелось бы оценивать игру Захаряна против Хорватии и Мальты, потому что в сборной он игрок Карпина», — цитирует Шварца Sports.ru.

Он также добавил, что следил за Валерием Карпиным в «Ростове».

Арсен Захарян принял участие в сентябрьских матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Захаряну будет трудно рассчитывать на место в основном составе «Барселоны».

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