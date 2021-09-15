Мостовой считает, что Захаряну будет трудно рассчитывать на место в основном составе «Барселоны»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об интересе «Барселоны» к полузащитнику московского «Динамо» и национальной команды Арсену Захаряну.

«Этих новостей сейчас множество. Серьёзно их обсуждать пока нет смысла. Если что-то официальное появится, тогда и будем говорить. Но если Захарян и перейдёт в «Барселону», ему будет трудно рассчитывать на место в основе», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с Захаряном.