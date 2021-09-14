В «Динамо» отреагировали на новость об интересе «Барселоны» к Захаряну

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с полузащитником команды Арсеном Захаряном.

«На данный момент мы не получали официальных предложений по Арсену и ни с кем не вступали в переговоры. Мы знаем об интересе к Захаряну со стороны зарубежных команд. Он полностью сконцентрирован на футболе и готовится к следующей игре», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент полузащитника Павел Андреев прокомментировал новость об интересе «Барселоны».