Источник рассказал, что Федун пообещал болельщикам на встрече

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Журналист телеканала «Матч ТВ» Антон Анисимов в преддверии дерби ЦСКА и «Спартака» рассказал о встрече владельца красно-белых Леонида Федуна с болельщиками.
Источник рассказал, что Федун пообещал болельщикам на встрече
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«После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых есть абонементы в VIP-ложу. Я знаю на 99 процентов, что он точно слышит, что ему кричат на трибунах. И точно знаю, что это всё обсуждалось на этой встрече. Не могу рассказывать деталей, поскольку серьёзные вещи. Но мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» и ЦСКА команда возьмёт шесть очков. Шесть уже невозможно. Потому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своё обещание», — заявил Анисимов в эфире канала «Матч Премьер».

«Спартак» в первом туре группового этапа Лиги Европы на своём поле проиграл польской «Легии» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что новым спортивным директором «Спартака» может стать специалист из «Сарагосы».

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