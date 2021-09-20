Слуцкий поставил под сомнение квалификацию судьи Иванова

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал своё удаление в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Слуцкий поставил под сомнение квалификацию судьи Иванова
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Судья Иванов профнепригоден. Я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в ФК «Москва». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе». Два раза у меня удаление из трёх за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты», — сказал Слуцкий после матча.

Во втором тайме встречи арбитр Сергей Иванов показал Слуцкому две желтые карточки, после чего удалил тренера со скамейки.

Ранее арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья не отменил второй гол Дзюбы «Рубину».

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