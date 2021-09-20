Арбитр Федотов объяснил, почему судья не отменил второй гол Дзюбы «Рубину»

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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с третьим голом «Зенита» в ворота «Рубина» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арбитр Федотов объяснил, почему судья не отменил второй гол Дзюбы «Рубину»
  • РИА Новости

«Игрок «Зенита» действительно сыграл рукой, но VAR не мог отменить из-за этого гол гостей. Этот момент — просто пропуск фола. После него не был незамедлительно забит мяч. Игра продолжалась ещё какое-то время», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Третий мяч «Зенита» был забит на 43-й минуте матча Артёмом Дзюбой, которому ассистировал Далер Кузяев.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин» в матче РПЛ.

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