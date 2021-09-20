Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин» в матче РПЛ

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В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином».
Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Дублем отметился Артём Дзюба, ещё один мяч в ворота хозяев забил Клаудиньо. За «Рубин» отличился защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, отправивший мяч в собственные ворота.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У «Рубина» 14 очков и пятая строчка.

Ранее сообщалось, что тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удалён в матче с «Зенитом».

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