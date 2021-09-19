Лещенко cчитает, что «Динамо» может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Народный артист, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу команды над ФК «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень тяжёлая победа была одержана. Можно сказать, это матч был за вторую строчку в таблице. Я очень рад победе, три очка были необходимы сегодня. Завтра у «Зенита» будет непростой матч в Казани, они могут потерять очки. «Динамо» на правильном пути, надо продолжать в том же духе. Я уже соскучился по чемпионству «Динамо». Есть хорошие шансы в этом году побороться с «Зенитом», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

«Динамо» с 16 очками занимает второе место в РПЛ. У «Сочи» 15 очков, они опустились на третью позицию.

Ранее «Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ.