Лещенко cчитает, что «Динамо» может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство
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«Очень тяжёлая победа была одержана. Можно сказать, это матч был за вторую строчку в таблице. Я очень рад победе, три очка были необходимы сегодня. Завтра у «Зенита» будет непростой матч в Казани, они могут потерять очки. «Динамо» на правильном пути, надо продолжать в том же духе. Я уже соскучился по чемпионству «Динамо». Есть хорошие шансы в этом году побороться с «Зенитом», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».
«Динамо» с 16 очками занимает второе место в РПЛ. У «Сочи» 15 очков, они опустились на третью позицию.
Ранее «Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ.