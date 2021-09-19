«Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ
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Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.
Победный гол забил Арсен Захарян на 12-й минуте матча.
Захарян стал вторым по возрасту игроком, который забил пять мячей в РПЛ. Эта отметка покорилась игроку «Динамо» в возрасте 18 лет трёх месяцев 24 дней. Быстрее это сделал лишь полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев — ему было 18 лет три месяца четыре дня.
Ранее сообщалось, что главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился своими эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в восьмом туре РПЛ.