Божович: «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник

Короткая ссылка
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился своими эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Божович: «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник
  • © arsenaltula.ru

«Какая ещё мотивация нам нужна, кроме борьбы за выживание в такой ситуации? Надеемся, что мы исправим это. Сегодня мы заслужили эту победу, поскольку бились до конца. Мы второй раз подряд пропустили быстрый мяч. Может, какой-то спад концентрации с этим связан. Я думаю, для зрителей это была хорошая игра, а для тренеров — не очень. Когда счёт стал 2:2, мы могли пропустить ещё. В некоторых моментах нам очень повезло. Хорошо, что смогли победить, удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник, они это показали. Думаю, что их тренер очень хорошо работает, они ещё не сказали своего последнего слова», — приводит слова Божовича «Матч ТВ». 

Черногорский специалист одержал первую победу после назначения на пост главного тренера «Арсенала».

Ранее сообщалось, что гол Чаушича принёс победу «Арсеналу» над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить