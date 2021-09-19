Божович: «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился своими эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Какая ещё мотивация нам нужна, кроме борьбы за выживание в такой ситуации? Надеемся, что мы исправим это. Сегодня мы заслужили эту победу, поскольку бились до конца. Мы второй раз подряд пропустили быстрый мяч. Может, какой-то спад концентрации с этим связан. Я думаю, для зрителей это была хорошая игра, а для тренеров — не очень. Когда счёт стал 2:2, мы могли пропустить ещё. В некоторых моментах нам очень повезло. Хорошо, что смогли победить, удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник, они это показали. Думаю, что их тренер очень хорошо работает, они ещё не сказали своего последнего слова», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

Черногорский специалист одержал первую победу после назначения на пост главного тренера «Арсенала».

Ранее сообщалось, что гол Чаушича принёс победу «Арсеналу» над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.