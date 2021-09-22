В Госдуме не исключают блокировку Facebook в России после инцидента с Хохловым

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал иск бывшего полузащитника сборной России, а ныне главного тренера волгоградского «Ротора» к американской компании Facebook.
В Госдуме не исключают блокировку Facebook в России после инцидента с Хохловым
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«Это беспредельная ситуация. Правила Facebook для пользователей точно не запрещают людям иметь фамилию Хохлов. Думаю, что они должны исправить этот технический просчёт и сделать исключение для наставника «Ротора». Они же русского языка не знают, поэтому с высокой вероятностью компания исправит алгоритм отслеживания контента — и эта проблема будет решена», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Также депутат высказался о возможном запрете Facebook в России после инцидента с Хохловым.

«Нужно обратиться не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они от имени Хохлова разбирались с компанией, потому что это явное нарушение прав человека. Я бы не исключал варианта блокировки Facebook в России. Уверен, что будет создана целая комиссия после этих инцидентов и она уже даст после этого решение», — добавил Милонов.

Как ранее рассказал Хохлов, он подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

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