Представитель Хохлова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы

Короткая ссылка
Анна Варганова, представитель бывшего полузащитника сборной России, а ныне наставник волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, ответила на вопрос о том, могут ли в США не отреагировать на вердикт Солнцевского районного суда Москвы по иску тренера к американской компании Facebook.
Представитель Хохлова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы
  • РИА Новости

«Там обязательно примут его во внимание, и подобные прецеденты уже есть. Так, в Канаде гражданка страны подала иск на крупную американскую компанию и выиграла дело. А главное, суд США тогда признал, что этот вердикт имеет силу на территории США», — сказала Варганова в интервью RT.

Напомним, Хохлов заявил, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее сообщалось, что Хохлов потребовал взыскать с Facebook 150 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить