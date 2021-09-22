Представитель Хохлова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы
- РИА Новости
«Там обязательно примут его во внимание, и подобные прецеденты уже есть. Так, в Канаде гражданка страны подала иск на крупную американскую компанию и выиграла дело. А главное, суд США тогда признал, что этот вердикт имеет силу на территории США», — сказала Варганова в интервью RT.
Напомним, Хохлов заявил, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».
Ранее сообщалось, что Хохлов потребовал взыскать с Facebook 150 млн рублей.