Представитель Хохлова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы

Анна Варганова, представитель бывшего полузащитника сборной России, а ныне наставник волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, ответила на вопрос о том, могут ли в США не отреагировать на вердикт Солнцевского районного суда Москвы по иску тренера к американской компании Facebook.

«Там обязательно примут его во внимание, и подобные прецеденты уже есть. Так, в Канаде гражданка страны подала иск на крупную американскую компанию и выиграла дело. А главное, суд США тогда признал, что этот вердикт имеет силу на территории США», — сказала Варганова в интервью RT.

Напомним, Хохлов заявил, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее сообщалось, что Хохлов потребовал взыскать с Facebook 150 млн рублей.