Хохлов потребовал взыскать с Facebook 150 млн рублей

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Анна Варганова, представитель бывшего полузащитника сборной России, а ныне наставника волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, рассказала, что тренер потребовал взыскать с американской компании Facebook 150 млн рублей.
Хохлов потребовал взыскать с Facebook 150 млн рублей
  • РИА Новости

«Во-первых, Хохлов требует руководство соцсети перестать блокировать пользователей за его упоминание. Что касается ущерба в 150 млн рублей, действительно заявили именно такую сумму — исходя из того, что Дмитрий Валерьевич известный человек. Хотя российские суды такие деньги, как правило, не присуждают, постараемся её получить», — сказала Варганова в интервью RT.

Как заявил Хохлов, он подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее Варганова рассказала о нюансах иска к Facebook.

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