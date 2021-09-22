Осинькин — о голах Пиняева: надеюсь, он продолжит так же уверенно забивать
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«Просто отмечу, что Пиняев забил первые голы в официальных матчах за «Крылья Советов». Надеюсь, он продолжит также уверенно голевую серию в других турнирах», — цитирует Осинькина РИА Новости.
Он отметил, что Пиняев обладает умением быть быстрым, принимать решения около и внутри штрафной. Это помогает 16-летнему футболисту забивать важные мячи.
«Крылья Советов» разгромили «Знамя» со счётом 10:0. Пиняев впервые попал в стартовый состав самарцев в официальном матче.
Ранее Пиняев высказался о возможном вызове в сборную России по футболу.