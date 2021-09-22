Пиняев высказался о возможном вызове в сборную России по футболу
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«Пока что я забил два гола в матче против команды ПФЛ. Когда забью десять голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную», — цитирует Пиняева Sport24.
«Крылья Советов» 22 сентября одержали победу над подмосковным «Знаменем» в матче второго тура элитного раунда Кубка России со счётом 10:0. 16-летний Пиняев отметился дублем.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему Пиняев не попал в расширенный список национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.