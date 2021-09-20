Карпин заявил, что Пиняев ещё слишком молод для главной сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не попал в расширенный список национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«А сколько минут он сыграл в РПЛ, чтобы рассматриваться в первую сборную? Сколько матчей в основном составе? Вы считаете, это кандидат в сборную? Ответ на поверхности. Есть молодёжная и юношеская сборные», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Пиняев отметился первым результативным действием в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче восьмого тура с «Ростовом» 16-летний игрок вышел на поле на 76-й минуте, а в компенсированное время отдал результативную передачу на Владислава Сарвели.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с Глушаковым.