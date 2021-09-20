Карпин: Глушаков меня заверил, что готов и хочет играть в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«Персональной беседой это трудно назвать. Созвонился и спросил о его желании играть в сборной. Обсудили. Он сказал, что готов и хочет. Готов на всё», — сказал Карпин на пресс-конференции.

34-летний Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.

Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин заявил, что не намерен возвращать Дзюбе капитанскую повязку в сборной России на постоянной основе.