Шварц заявил, что доволен результатом матча со ставропольским «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча элитного группового раунда Кубка России по футболу со ставропольским «Динамо» (6:0).
Шварц заявил, что доволен результатом матча со ставропольским «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы очень серьёзно подошли к этому матчу, не теряли концентрации до финального свистка, забили хорошие мячи. Я очень доволен качеством игры команды. Здорово, что много разных футболистов отличились в сегодняшнем матче», — цитирует пресс-служба «Динамо» тренера.

По словам Шварца, команда подошла к этой встрече с полной серьёзностью, поскольку было необходимо стартовать с победы в первом матче турнира. Именно поэтому тренерский штаб «Динамо» выставил боевой состав на игру против одноклубников из Ставрополя.

В составе столичной команды мячи забили Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Сильвестр Игбун.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обыграли «Знамя» в Кубке России со счётом 10:0. 

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