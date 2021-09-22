«Крылья Советов» разгромили «Знамя» в Кубке России со счётом 10:0

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Самарские «Крылья Советов» одержали победу над подмосковным «Знаменем» в матче второго тура элитного раунда Кубка России.
«Крылья Советов» разгромили «Знамя» в Кубке России со счётом 10:0
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Встреча проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске и завершилась со счётом 10:0.

В составе «Крыльев Советов» дублем отметились Сергей Пиняев и Иван Сергеев. Хет-трик на счету Дмитрия Цыпченко. Ещё по одному мячу забили Данил Липовой и Глен Бийль.

В другой игре второго круга грозненский «Ахмат» победил московский «Кайрат» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА отправился в Ижевск, где 23 сентября состоится матч группового этапа Кубка России по футболу с местным «Зенитом».

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