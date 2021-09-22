Акинфеев, Фернандес и Дзагоев пропустят матч ЦСКА с «Зенитом» из Ижевска

Московский ЦСКА отправился в Ижевск, где 23 сентября состоится матч группового этапа Кубка России по футболу с местным «Зенитом».

РИА Новости