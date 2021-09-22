Акинфеев, Фернандес и Дзагоев пропустят матч ЦСКА с «Зенитом» из Ижевска

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Московский ЦСКА отправился в Ижевск, где 23 сентября состоится матч группового этапа Кубка России по футболу с местным «Зенитом».
Акинфеев, Фернандес и Дзагоев пропустят матч ЦСКА с «Зенитом» из Ижевска
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба московского клуба, на встречу отправились Владислав Тороп, Данила Боков, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров, Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Таким образом, игру пропустят Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Алан Дзагоев.

Матч пройдёт 23 сентября. Начало — в 14:15 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.

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