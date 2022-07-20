Мостовой — о Пиняеве: нужно срочно проводить обследование

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки.

«Это серьёзно. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился. Не дай бог, чтобы там что-то было, например, какая-нибудь болезнь или ещё что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз футболиста.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее «Крылья Советов» сделали официальное заявление о состоянии здоровья Пиняева.