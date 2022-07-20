Мостовой — о Пиняеве: нужно срочно проводить обследование
- РИА Новости
«Это серьёзно. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился. Не дай бог, чтобы там что-то было, например, какая-нибудь болезнь или ещё что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.
Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз футболиста.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее «Крылья Советов» сделали официальное заявление о состоянии здоровья Пиняева.