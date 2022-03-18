Пиняев: я не сделал ещё ничего такого, чтобы привлекать внимание журналистов

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, почему не общается с представителями СМИ.

«Понимаю: не сделал ещё ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

По итогам 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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