Пиняев: я не сделал ещё ничего такого, чтобы привлекать внимание журналистов
- РИА Новости
«Понимаю: не сделал ещё ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
По итогам 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
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