Терюшков: Зе не хотел уходить из «Химок», но ФИФА подсунула такой привет

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации с уходом нападающего Дидье Ламкеля Зе.
Терюшков: Зе не хотел уходить из «Химок», но ФИФА подсунула такой привет
  • РИА Новости

«Действительно, рассчитывали на Зе, но что делать, ФИФА, видите как, подсунула такой привет. Сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он также добавил, что клуб рассчитывал на игрока. При этом Терюшков отметил, что вместе с тренером Сергеем Юраном они будут выходить из этой ситуации и бороться дальше.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее экс-тренер «Краснодара» Ташуев прокомментировал понижение зарплат футболистам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить