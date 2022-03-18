Терюшков: Зе не хотел уходить из «Химок», но ФИФА подсунула такой привет

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации с уходом нападающего Дидье Ламкеля Зе.

«Действительно, рассчитывали на Зе, но что делать, ФИФА, видите как, подсунула такой привет. Сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он также добавил, что клуб рассчитывал на игрока. При этом Терюшков отметил, что вместе с тренером Сергеем Юраном они будут выходить из этой ситуации и бороться дальше.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее экс-тренер «Краснодара» Ташуев прокомментировал понижение зарплат футболистам.