Экс-тренер «Краснодара» Ташуев прокомментировал понижение зарплат футболистам

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал новость о понижении зарплат футболистам клуба.

«Каждый футболист имеет право принимать решение в соответствии с персональными суждениями. Есть те, кто понимает ситуацию и идёт навстречу клубу — это уже зависит от человеческих качеств», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

По словам специалиста, владелец «Краснодара» сможет найти компромисс и вернёт заработные платы, когда ситуация нормализуется.

«Ребята сейчас на драйве и эмоциях: некоторые прыгнули выше головы. В краткосрочной перспективе они дали результат, но как будет в долгосрочной — не знаем. Сейчас многое будет зависеть от тренерского штаба команды», — добавил Ташуев.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что футболисты клуба согласились пересмотреть условия контрактов в связи с финансовыми проблемами клуба.

Ранее агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке Дирк Гроссе рассказал, вернётся ли специалист в Россию.