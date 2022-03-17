Экс-тренер «Краснодара» Ташуев прокомментировал понижение зарплат футболистам

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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал новость о понижении зарплат футболистам клуба.
Экс-тренер «Краснодара» Ташуев прокомментировал понижение зарплат футболистам
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

«Каждый футболист имеет право принимать решение в соответствии с персональными суждениями. Есть те, кто понимает ситуацию и идёт навстречу клубу — это уже зависит от человеческих качеств», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

По словам специалиста, владелец «Краснодара» сможет найти компромисс и вернёт заработные платы, когда ситуация нормализуется.

«Ребята сейчас на драйве и эмоциях: некоторые прыгнули выше головы. В краткосрочной перспективе они дали результат, но как будет в долгосрочной — не знаем. Сейчас многое будет зависеть от тренерского штаба команды», — добавил Ташуев.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что футболисты клуба согласились пересмотреть условия контрактов в связи с финансовыми проблемами клуба.

Ранее агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке Дирк Гроссе рассказал, вернётся ли специалист в Россию.

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