Агент экс-тренера «Краснодара» Фарке исключил его возвращение в Россию

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Агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке Дирк Гроссе рассказал, вернётся ли его клиент в Россию.
Агент экс-тренера «Краснодара» Фарке исключил его возвращение в Россию

«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — цитирует Гроссе «РБ Спорт».

4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча. Специалист отметил, что покинул Россию из-за ситуации на Украине.

Ранее защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин рассказал, как команду покинули иностранные игроки.

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