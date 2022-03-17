Агент экс-тренера «Краснодара» Фарке исключил его возвращение в Россию
«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — цитирует Гроссе «РБ Спорт».
4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча. Специалист отметил, что покинул Россию из-за ситуации на Украине.
Ранее защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин рассказал, как команду покинули иностранные игроки.