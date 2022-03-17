Сорокин об уходе легионеров из «Краснодара»: попрощались, и на этом всё

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин рассказал, как команду покинули иностранные игроки.

«Нейтрально отнёсся к ситуации. У каждого своё мнение, своя позиция. Оставаться или уезжать — личный выбор каждого. Иностранцы — игроки и тренеры — попрощались. И на этом всё закончилось», — цитируют Сорокина «Известия».

Он добавил, что команда постепенно привыкает к отсутствию иностранных партнёров. Он отметил, что за две тренировки ничего кардинально не поменялось, но они уже дают свои плоды — «Краснодар» победил в двух матчах подряд после перерыва.

Напомним, что все восемь легионеров команды покинули клуб из-за ситуации на Украине. При этом футболисты сохранили контракты с «Краснодаром». Согласно новым правилам ФИФА, иностранцы могут в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами.

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