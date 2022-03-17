Сорокин об уходе легионеров из «Краснодара»: попрощались, и на этом всё

Короткая ссылка
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин рассказал, как команду покинули иностранные игроки.
Сорокин об уходе легионеров из «Краснодара»: попрощались, и на этом всё

«Нейтрально отнёсся к ситуации. У каждого своё мнение, своя позиция. Оставаться или уезжать — личный выбор каждого. Иностранцы — игроки и тренеры — попрощались. И на этом всё закончилось», — цитируют Сорокина «Известия».

Он добавил, что команда постепенно привыкает к отсутствию иностранных партнёров. Он отметил, что за две тренировки ничего кардинально не поменялось, но они уже дают свои плоды — «Краснодар» победил в двух матчах подряд после перерыва.

Напомним, что все восемь легионеров команды покинули клуб из-за ситуации на Украине. При этом футболисты сохранили контракты с «Краснодаром». Согласно новым правилам ФИФА, иностранцы могут в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами.

Ранее Семак прокомментировал состояние Дзюбы, который отказался от вызова в сборную России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить