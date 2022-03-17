Семак прокомментировал состояние Дзюбы, который отказался от вызова в сборную России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы.

«Состояние у него нормальное. Сейчас всем непросто, но все выполняют свою работу. И мы делаем всё от нас зависящее, чтобы радовать болельщиков», — цитирует Семака Sport24.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду по семейным обстоятельствам.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Караваев объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его на мартовский сбор.