Караваев объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его на мартовский сбор

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Полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил причину пропуска мартовского сбора национальной команды.
Караваев объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его на мартовский сбор
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы созвонились с Карпиным и решили, что лучше готовиться с «Зенитом» в двухразовом режиме. Я пропустил два матча, потом выходил на замену. Нужно больше тренироваться, чтобы помочь ребятам. В любой другой ситуации я бы был в сборной», — цитирует Караваева Sport24.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу и Вячеслава Караваева на мартовский сбор по желанию самих футболистов. 

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Кавазашвили поделился ожиданиями от матча между основной и молодёжной сборными России.

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