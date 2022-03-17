Караваев объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его на мартовский сбор

Полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил причину пропуска мартовского сбора национальной команды.

«Мы созвонились с Карпиным и решили, что лучше готовиться с «Зенитом» в двухразовом режиме. Я пропустил два матча, потом выходил на замену. Нужно больше тренироваться, чтобы помочь ребятам. В любой другой ситуации я бы был в сборной», — цитирует Караваева Sport24.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу и Вячеслава Караваева на мартовский сбор по желанию самих футболистов.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Кавазашвили поделился ожиданиями от матча между основной и молодёжной сборными России.