Кавазашвили поделился ожиданиями от матча между основной и молодёжной сборными России
- РИА Новости
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«Молодёжный состав сборной России укомплектован из футболистов клубов РПЛ. Всё-таки эти футболисты играют в основных командах России. Игра между молодёжкой и первой командой должна быть достаточно интересной», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.
15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта. В его рамках пройдёт матч между основной и молодёжной сборными России.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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