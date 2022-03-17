Кавазашвили поделился ожиданиями от матча между основной и молодёжной сборными России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о будущем матче между основной и молодёжной сборными России по футболу в рамках мартовского сбора.

«Молодёжный состав сборной России укомплектован из футболистов клубов РПЛ. Всё-таки эти футболисты играют в основных командах России. Игра между молодёжкой и первой командой должна быть достаточно интересной», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта. В его рамках пройдёт матч между основной и молодёжной сборными России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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