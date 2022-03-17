В «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о тяжёлом финансовом положении команды.

«Это неправда. У нас всё спокойно, всё стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20-го числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что руководство клуба планирует уменьшить зарплаты игроков из-за нестабильной финансовой ситуации в команде.

После 21-го тура РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Ранее агент заявил, что Языджи никогда не оставляет своих товарищей в беде.