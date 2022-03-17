Агент: Языджи никогда не оставляет своих товарищей одних в беде

Агент полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.

«Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде», — цитирует агента «РБ Спорт».

25-летний полузащитник присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно. Он перешёл из «Лилля» на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа. Он провёл три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) за ЦСКА и отметился тремя забитыми голами.

ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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