Генич рассказал о нехороших предчувствиях о будущем «Краснодара»
«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»... Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолёт, отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате», — написал Генич в Telegram-канале.
Он также добавил, что этот сезон команда доиграет, но потом надо обеспечивать и содержать футболистов, академию, персонал и так далее.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, у некоторых игроков зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры в настоящий момент неизвестно.
Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что два легионера ФК «Нижний Новгород» покинули клуб.