Генич рассказал о нехороших предчувствиях о будущем «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на новость о том, что футболисты «Краснодара» согласились на понижение зарплаты из-за финансовых проблем клуба.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»... Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолёт, отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате», — написал Генич в Telegram-канале.

Он также добавил, что этот сезон команда доиграет, но потом надо обеспечивать и содержать футболистов, академию, персонал и так далее.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, у некоторых игроков зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры в настоящий момент неизвестно.

Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что два легионера ФК «Нижний Новгород» покинули клуб.