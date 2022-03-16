Два легионера ФК «Нижний Новгород» покинули клуб
- РИА Новости
«По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника. Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершён», — сообщает пресс-служба российского клуба.
Также «Нижний Новгород» расторг контракт с нападающим Сильвестром Игбуном из Нигерии.
«Нижний Новгород» (23 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).
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