Два легионера ФК «Нижний Новгород» покинули клуб

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Норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен принял решение прекратить выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород».
Два легионера ФК «Нижний Новгород» покинули клуб
  • РИА Новости

«По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника. Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершён», — сообщает пресс-служба российского клуба.

Также «Нижний Новгород» расторг контракт с нападающим Сильвестром Игбуном из Нигерии.

«Нижний Новгород» (23 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).

Ранее Мостовой прокомментировал высказывание Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги.

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