Мостовой: Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой: Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Последствия будут и должны быть, конечно. Мы живём в то время, когда наказывают всех: и судей, и игроков, и тренеров. Я смотрел игру и не увидел предвзятого отношения Мешкова к «Рубину». Конечно, Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр», — цитирует Мостового Euro-Football.

Он добавил, что, как спортсмен, понимает Слуцкого. Но, по мнению Мостового, Мешков заслуженно удалил с поля Виталия Лисаковича и «не убивал» казанский клуб.

Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее Сёмин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по спортивному принципу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить