Мостовой: Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр
- РИА Новости
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«Последствия будут и должны быть, конечно. Мы живём в то время, когда наказывают всех: и судей, и игроков, и тренеров. Я смотрел игру и не увидел предвзятого отношения Мешкова к «Рубину». Конечно, Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр», — цитирует Мостового Euro-Football.
Он добавил, что, как спортсмен, понимает Слуцкого. Но, по мнению Мостового, Мешков заслуженно удалил с поля Виталия Лисаковича и «не убивал» казанский клуб.
Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.
Ранее Сёмин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по спортивному принципу.