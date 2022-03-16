Мостовой: Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Последствия будут и должны быть, конечно. Мы живём в то время, когда наказывают всех: и судей, и игроков, и тренеров. Я смотрел игру и не увидел предвзятого отношения Мешкова к «Рубину». Конечно, Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр», — цитирует Мостового Euro-Football.

Он добавил, что, как спортсмен, понимает Слуцкого. Но, по мнению Мостового, Мешков заслуженно удалил с поля Виталия Лисаковича и «не убивал» казанский клуб.

Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее Сёмин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по спортивному принципу.