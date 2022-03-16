Сёмин: я выступаю за расширение РПЛ по спортивному принципу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по спортивному принципу.
Сёмин: я выступаю за расширение РПЛ по спортивному принципу
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Во-первых, хотелось бы сказать, что при расширении РПЛ до 18 команд увеличится количество матчей. Похоже, что российские команды не будут играть в еврокубках. Я выступаю за расширение, но за одним исключением. Обязательно должен соблюдаться спортивный принцип», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.

Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить