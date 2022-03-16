Сёмин: я выступаю за расширение РПЛ по спортивному принципу
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«Во-первых, хотелось бы сказать, что при расширении РПЛ до 18 команд увеличится количество матчей. Похоже, что российские команды не будут играть в еврокубках. Я выступаю за расширение, но за одним исключением. Обязательно должен соблюдаться спортивный принцип», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.
Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.