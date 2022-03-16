Сёмин: я выступаю за расширение РПЛ по спортивному принципу

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по спортивному принципу.

«Во-первых, хотелось бы сказать, что при расширении РПЛ до 18 команд увеличится количество матчей. Похоже, что российские команды не будут играть в еврокубках. Я выступаю за расширение, но за одним исключением. Обязательно должен соблюдаться спортивный принцип», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.

Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.