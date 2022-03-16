Венгер: когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле. В плане техники Мбаппе немного опережает Холанда. У него есть фантазия, интеллект и мастерство, а не только скорость», — цитирует Венгера beIN Sports.

По словам тренера, Мбаппе умеет быстро анализировать игру. Также Венгер отметил, что французский нападающий свободен духом и является исключительным футболистом.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах французской Лиги 1 и отметился 15 мячами и десятью результативными передачами. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.

Ранее в Испании сообщили, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».