Венгер: когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле
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«Когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле. В плане техники Мбаппе немного опережает Холанда. У него есть фантазия, интеллект и мастерство, а не только скорость», — цитирует Венгера beIN Sports.
По словам тренера, Мбаппе умеет быстро анализировать игру. Также Венгер отметил, что французский нападающий свободен духом и является исключительным футболистом.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах французской Лиги 1 и отметился 15 мячами и десятью результативными передачами. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.
Ранее в Испании сообщили, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».