Венгер: когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле

Короткая ссылка
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
Венгер: когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле. В плане техники Мбаппе немного опережает Холанда. У него есть фантазия, интеллект и мастерство, а не только скорость», — цитирует Венгера beIN Sports.

По словам тренера, Мбаппе умеет быстро анализировать игру. Также Венгер отметил, что французский нападающий свободен духом и является исключительным футболистом.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах французской Лиги 1 и отметился 15 мячами и десятью результативными передачами. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.

Ранее в Испании сообщили, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить