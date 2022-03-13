В Испании сообщили, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» 30 января.
В Испании сообщили, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
  • AP
  • © Francois Mori

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес, летом Мбаппе точно присоединится к испанскому клубу. Отмечается, что при заключении сделки присутствовали юрист игрока, генеральный директор «Реала» и вице-президент «сливочных» по экономическим вопросам. 

23-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что голы Мбаппе и Неймара помогли ПСЖ разгромить «Бордо» в Лиге 1.

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