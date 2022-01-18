Селекционер сравнил Пиняева с экс-футболистом МЮ

Короткая ссылка
Бывший селекционер клуба «Чертаново» Николай Горохов высказался о прогрессе воспитанника команды, а ныне полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
Селекционер сравнил Пиняева с экс-футболистом МЮ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Пиняева выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места — это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ. Мне он напоминает футболиста, которого я всего два раза в жизни видел, — Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной площадке... Пиняев в этом плане — второй Бест. После поездки в МЮ, где о Сергее хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Но он быстро пошёл вперёд. Сейчас он делает всё правильно, много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу. Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дёрнуть по-отечески», — сказал Горохов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 17-летний Пиняев провёл 17 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее в «Зените» опровергли слух об интересе к Пиняеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить