Селекционер сравнил Пиняева с экс-футболистом МЮ

Бывший селекционер клуба «Чертаново» Николай Горохов высказался о прогрессе воспитанника команды, а ныне полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Пиняева выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места — это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ. Мне он напоминает футболиста, которого я всего два раза в жизни видел, — Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной площадке... Пиняев в этом плане — второй Бест. После поездки в МЮ, где о Сергее хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Но он быстро пошёл вперёд. Сейчас он делает всё правильно, много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу. Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дёрнуть по-отечески», — сказал Горохов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 17-летний Пиняев провёл 17 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее в «Зените» опровергли слух об интересе к Пиняеву.