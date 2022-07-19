Оборона низким блоком: чем объясняется град голов из-за пределов штрафной в первом туре РПЛ

В первом туре нового сезона РПЛ команды забили семь мячей ударами с дальней дистанции. По два раза так огорчили соперников футболисты «Краснодара» и «Крыльев Советов», которые преодолели планку в десять попыток за матч из-за пределов штрафной. По мнению тренера Андрея Кобелева, говорить о новой тенденции и смене приоритетов пока рано, а экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов полагает, что ставка ряда команд на насыщенную оборону не оставляет соперникам другого выхода.

Первый тур нового сезона РПЛ получился достаточно результативным. В восьми матчах команды поразили ворота друг друга 24 раза. В каждой встрече болельщики стали свидетелями как минимум двух голов, а отличиться не удалось только одной команде — «Уралу». Такая продуктивность в атакующих действиях вполне объяснима, поскольку летом на хороших полях у соперников по РПЛ есть возможность демонстрировать более яркий футбол.

Куда больше удивило, что почти треть мячей (семь) футболисты забили из-за пределов штрафной. Причём речь идёт не об исполнении стандартных положений — так на выходных отличился только хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян во встрече с «Факелом».

Шесть остальных оказались забиты с игры и обеспечили ряду коллективов важнейшие очки. Так, удар Ивана Облякова помог ЦСКА сломить сопротивление «Урала». Выстрел Виктора Мозеса в касание после обработки грудью позволил «Спартаку» уйти от поражения в противостоянии с «Ахматом». А Резиуан Мирзов аккуратным попаданием спас «Химки» во встрече с действующим чемпионом «Зенитом».

«Крылья Советов» и «Краснодар» отличились по два раза. В составе самарцев ворота «Оренбурга» с дальней дистанции поразили Денис Якуба и Максим Глушенков, причём последнему удался потрясающий удар в дальнюю девятку. А у южан «Факел» огорчили Сперцян и Алексей Ионов.

Судить о том, что произошедшее — не случайность, а тенденция, позволяет и роскошный выстрел форварда «Зенита» Ивана Сергеева в поединке за Суперкубок без шансов для спартаковца Александра Селихова. Однако, по мнению известного тренера Андрея Кобелева, выводы делать пока рано.

«Прошёл всего один тур... Давайте подождём, когда минует хотя бы три-четыре, и тогда будем судить. Вероятно, мы увидели некий локальный всплеск. Просто аномально много выстрелов достигли цели», — объяснил специалист.

А вот наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов считает, что футболисты РПЛ прогрессируют в этом направлении с каждым годом и в стране появляется всё больше игроков, способных точно и сильно пробить издали.

«Это радует. Болельщикам не может не нравиться, когда люди решаются на такие выстрелы и огорчают соперников. Чем больше будут забивать, тем выше окажется посещаемость. Без голов ни один матч не смотрится, пусть даже одна из сторон контролирует мяч 70% времени. Футбол — в первую очередь голы», — объяснил тренер.

Впрочем, назвать семь результативных ударов с дальней дистанции скорее аномалией позволяет статистика. В матчах первого тура выстрелов в целом оказалось слишком много. Так, ЦСКА и «Локомотив» пробили по воротам «Урала» и «Пари НН» соответственно по 30 раз. Для железнодорожников этот результат — лучший с 2011-го.

Для сравнения: в прошлом сезоне национального первенства они в среднем наносили почти в три раза меньше ударов (11,8). Показатель армейцев оказался более чем в два раза выше (13,9). Аномальные данные и у некоторых других коллективов: «Крыльев Советов» (27 и 13,2 в минувшем розыгрыше турнира), «Краснодара» (21 и 14,7), «Ахмата» (17 и 13,5).

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Наглядно отклонение от нормы проявляется и на примере попыток поразить ворота из-за пределов штрафной. Так, футболисты «Краснодара» записали себе в актив 12 попыток, тогда как по итогам предыдущего сезона первое место по этому показателю заняло «Динамо» (7,5 в среднем за игру). Мало того, указанную планку по итогам одной игры преодолели ещё две команды — «Крылья Советов» (11) и ЦСКА (9).

Да и большинство авторов голов с дальней дистанции нельзя назвать специалистами в этом компоненте. Глушенков в матче с «Оренбургом» трижды пробил из-за пределов штрафной, хотя прежде ни в одном из сезонов не преодолевал отметку 0,5 в среднем за игру. Ионов отметился двумя выстрелами и забил, но до того в лучшем случае демонстрировал приблизительно такие же показатели — 0,6. То же касается Мозеса, который в прошлом сезоне РПЛ выбил 0,5. А вот Обляков, напротив, всегда считался мастером дальних выстрелов и трижды в Премьер-лиге преодолевал отметку в один удар издали в среднем за розыгрыш чемпионата.

Несмотря на всю необычность произошедшего, опрошенные RT эксперты считают, что этому есть вполне объяснимая причина. Многие команды РПЛ обороняются низким блоком, а потому соперникам приходится подстраиваться.

«Тренеры в последнее время делают ставку на схему с тремя центральными защитниками. Поэтому не так-то просто довести мяч до штрафной. Очень редко стали забивать и после фланговых передач, поскольку все зоны насыщенны. Повышенная плотность вынуждает игроков придумывать нестандартные ходы. Будем надеяться, игроки теперь будут ещё чаще бить издали», — отметил Колыванов.

В свою очередь, Кобелев подчеркнул, что при настолько закрытом футболе зачастую появляются проблемы при подборе в опорной зоне. Это и даёт игрокам возможность тщательно прицелиться.

«При насыщенной линии защиты дальние удары — один из вариантов забить. В последние годы мы наблюдаем, как команды стали действовать в обороне более слаженно. Футболисты концентрируются в собственной штрафной, потому и приходится бить с дальней дистанции. Но так было всегда, и ничего нового тут нет. Получается, коллективы садятся низко к своим воротам, а в качестве обратной стороны медали получают сложности с подбором», — добавил специалист.

При этом оба уверены: натренировать данный компонент невозможно, а те футболисты, которые никогда не имели поставленного удара, ему не научатся.

«Однако теперь мы начинаем понимать — таких умельцев в РПЛ немало. Отрадно, что подрастают молодые ребята, которые не боятся взять ответственность на себя. Да и в ведущих европейских чемпионатах идут по тому же пути. Там достаточно мастеров, способных пробить издали», — порадовался Колыванов.