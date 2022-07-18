Футболист «Торпедо» рассказал, как можно обыгрывать команды уровня «Сочи»

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Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин прокомментировал поражение автозаводцев в матче первого тура РПЛ с «Сочи».
Футболист «Торпедо» рассказал, как можно обыгрывать команды уровня «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Во втором тайме с «Сочи» было ощущение, что можем сравнять счёт. Нам точно этого очень хотелось. Но это футбол — тут решают маленькие моменты. За счёт чего обыгрывать тот же «Сочи»? С каждой командой можно играть. Просто нужно грамотнее распоряжаться своими моментами, а ещё не терять мячи в простых ситуациях», — приводит слова Енина «Чемпионат».

Он также заявил, что его цель — зацепиться за РПЛ и показать, что он достоин выступать в российской лиге.

«Торпедо» на своём поле проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения в РПЛ со счётом 1:3.

В составе «Сочи» мячи забили Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (94-я). Автогол на свой счёт записал Ванья Дркушич (51-я).

Ранее бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал поражение автозаводцев в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

 

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