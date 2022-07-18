Борис Игнатьев: переход «Торпедо» в РПЛ — это как с «москвича» пересесть на Mercedes

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал поражение автозаводцев в матче первого тура РПЛ с «Сочи».
Борис Игнатьев: переход «Торпедо» в РПЛ — это как с «москвича» пересесть на Mercedes
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Я надеялся, что «Торпедо» победит, но понимал, с какими трудностями столкнётся команда с Бородюком. У клубов, которые только вышли из Первой лиги, почти нет времени на отдых, селекционную работу, чтоб создать новую команду. Это не те скорости, с которыми они сталкивались в том сезоне. Образно говоря, это как пересесть с «москвича» на Mercedes, — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что «Торпедо» в матче с «Сочи» выглядело достойно. По его словам, во втором тайме у столичной команды игра улучшилась благодаря заменам.

«Торпедо» на своём поле проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения в РПЛ со счётом 1:3.

В составе «Сочи» мячи забили Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (94-я). Автогол на свой счёт записал Ванья Дркушич (51-я).

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение в матче первого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить