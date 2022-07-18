Борис Игнатьев: переход «Торпедо» в РПЛ — это как с «москвича» пересесть на Mercedes

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал поражение автозаводцев в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

«Я надеялся, что «Торпедо» победит, но понимал, с какими трудностями столкнётся команда с Бородюком. У клубов, которые только вышли из Первой лиги, почти нет времени на отдых, селекционную работу, чтоб создать новую команду. Это не те скорости, с которыми они сталкивались в том сезоне. Образно говоря, это как пересесть с «москвича» на Mercedes, — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что «Торпедо» в матче с «Сочи» выглядело достойно. По его словам, во втором тайме у столичной команды игра улучшилась благодаря заменам.

«Торпедо» на своём поле проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения в РПЛ со счётом 1:3.

В составе «Сочи» мячи забили Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (94-я). Автогол на свой счёт записал Ванья Дркушич (51-я).

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение в матче первого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».