Источник: ЦСКА и «Интернасьонал» согласовали переход Мойзеса в московский клуб

ЦСКА согласовал переход левого защитника «Интернасьонала» Мойзеса.

Сделка будет оформлена в аренду с обязательным выкупом через год, сообщает журналист Кристиано Силва в своём Twitter-аккаунте. В общей сумме ЦСКА заплатит за трансфер бразильца €2 млн.

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Дейв Бандейра, глава селекционного отдела «Интернасьонала», отреагировал на информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры по поводу Мойзеса.