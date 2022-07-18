В «Интернасьонале» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Мойзесу

Короткая ссылка
Дейв Бандейра, глава селекционного отдела «Интернасьонала», отреагировал на информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры по поводу защитника бразильского клуба Мойзеса.
В «Интернасьонале» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Мойзесу
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Мойзес может перейти в ЦСКА? Он очень важный футболист для нас. Но мы не говорим о своих игроках», — приводит слова Бандейры Sport24.

По сообщениям СМИ, «Интернасьонал» уже получил предложение от ЦСКА по трансферу игрока. Отмечается, что клуб не будет препятствовать переходу Мойзеса.

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить