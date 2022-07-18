В «Интернасьонале» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Мойзесу

Дейв Бандейра, глава селекционного отдела «Интернасьонала», отреагировал на информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры по поводу защитника бразильского клуба Мойзеса.

«Мойзес может перейти в ЦСКА? Он очень важный футболист для нас. Но мы не говорим о своих игроках», — приводит слова Бандейры Sport24.

По сообщениям СМИ, «Интернасьонал» уже получил предложение от ЦСКА по трансферу игрока. Отмечается, что клуб не будет препятствовать переходу Мойзеса.

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».