В «Интернасьонале» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Мойзесу
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«Мойзес может перейти в ЦСКА? Он очень важный футболист для нас. Но мы не говорим о своих игроках», — приводит слова Бандейры Sport24.
По сообщениям СМИ, «Интернасьонал» уже получил предложение от ЦСКА по трансферу игрока. Отмечается, что клуб не будет препятствовать переходу Мойзеса.
27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».