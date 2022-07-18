В ЦСКА высказались о будущем Фернандеса после информации о возможном переходе в «Сантос»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, футболист лично опроверг все слухи и сообщил, что без согласия красно-синих никакой трансфер невозможен.

Напомним, что 31-летний защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Жорже Машаду, футбольный агент Фернандеса, прокомментировал информацию о подписании контракта с «Сантосом».