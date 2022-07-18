В ЦСКА высказались о будущем Фернандеса после информации о возможном переходе в «Сантос»

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».
В ЦСКА высказались о будущем Фернандеса после информации о возможном переходе в «Сантос»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, футболист лично опроверг все слухи и сообщил, что без согласия красно-синих никакой трансфер невозможен.  

Напомним, что 31-летний защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Жорже Машаду, футбольный агент Фернандеса, прокомментировал информацию о подписании контракта с «Сантосом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить