Агент Фернандеса отреагировал на информацию о переходе игрока в «Сантос»

Жорже Машаду, футбольный агент защитника Марио Фернандеса, прокомментировал информацию о подписании контракта с «Сантосом».

«Марио переходит в «Сантос»? Нет», — цитирует Машаду Sport24.

16 июня стало известно, что «Гремио» связывался с представителями футболиста по поводу его возвращения в клуб.

Напомним, что 31-летний защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Фернандес может продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе».