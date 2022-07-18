Агент Фернандеса отреагировал на информацию о переходе игрока в «Сантос»
- РИА Новости
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«Марио переходит в «Сантос»? Нет», — цитирует Машаду Sport24.
16 июня стало известно, что «Гремио» связывался с представителями футболиста по поводу его возвращения в клуб.
Напомним, что 31-летний защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.
Ранее сообщалось, что Фернандес может продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе».